زيدان: سعيد بالتعادل ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على سعادته بتعادل فريقه ضد برشلونة أمس الأربعاء في كلاسيكو الدوري الإسباني بدون أهداف.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات زيدان الذي قال: المباراة كانت عظيمة للغاية، ولكن عليك أن تكون سعيد بالنتيجة النهائية، خاصة أن الفرص التي أُتيحت لك كانت قليلة.

وتابع زيدان: من الطبيعي في كرة القدم أن تفقد الفرصة في إحراز الأهداف ولكن لا مشكلة قد تسجل مرة واثنين وثلاثة، وقد لا تُسجل لا يوجد أي مشكلة، ويجب أن أُشيد بأداء الويلزي جاريث بيل واللاعب فالفيردي في خط الوسط لقد كانوا رائعين.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، بشكل مثير حيث حاول البارشا الضغط الهجومي، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

وخلال أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، واصل الريال محاولاته على فترات من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من جيرارد بيكيه مدافع البارشا والحارس الألماني مارك تير شتيجن.

وانتهت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، بالتعادل السلبي، حيث أصبح رصيد البارشا بعد التعادل 36 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد الريال 36 نقطة أيضًا في المركز الثاني.