زيدان يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

المواطن - مروة نبيل

اجتمع مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان مع إدارة المرينغي، وحسم موقفه من التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد مقتنع بعدم حاجته إلى إجراء أي صفقة، خلال يناير المقبل، وذلك على الرغم من أن الفريق يُعاني مؤخرًا أزمة في تسجيل الأهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان صرح خلال المؤتمر الصحافي، بعد مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بأن ريال مدريد لا يحتاج إلى تعزيز هجومه.

ولفتت إلى أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تتفق تمامًا مع رأي زيدان؛ وتعتقد أن المجموعة الحالية من اللاعبين، قادرة على تحقيق طموحات الفريق الموسم الرياضي الحالي.

ويرى الجميع في ريال مدريد سواء زيدان أو الإدارة، أنه لا يمكن الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيمة فقط في إحراز الأهداف، إلا أنه يتوقعون المزيد من التألق من الثلاثي الويلزي غاريث بيل، البلجيكي إيدين هازارد، ولوكا يوفيتش.

ويهدف زيدان إلى إنهاء الموسم الرياضي بالمجموعة الحالية من اللاعبين، إلا إذا رحل واحد أو اثنان منها، ويُعد إبراهيم دياز وماريانو دياز الأقرب لمغادرة صفوف ريال مدريد الإسباني.

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