زيدان يعلن قائمة المرينغي لمباراة #الريال ضد كلوب بروج

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، المُقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

الريال ضد كلوب بروج:

وشهدت قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد كلوب بروج عودة الويلزي غاريث بيل وناتشو، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي عانى منها، كما قرر زيدان استبعاد راموس وتوني كروس لإراحتهما.

ويغيب عن المرينغي في مباراة الريال ضد كلوب بروج كل من؛ مارسيلو، خاميس رودريجيز، إيدين هازارد، لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو بداعي الإصابة.

وضمت قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد كلوب بروج 19 لاعبًا، وهم؛ تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو، أودريوزولا وميندي.

كما جاء في قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد كلوب بروج كل من؛ لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، كريم بنزيمة، غاريث بيل، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حسم تأهله إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يقع كلوب بروج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.