سائق هندي يوقع برجل يهرب النساء إلى #الكويت

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في واقعة تصلح لأن تكون سيناريو فيلم سينمائي، تمكن سائق تاكسي، من الإيقاع برجل يهرب النساء إلى الكويت، حيث تلقى السيد تبريز، من الهند، مكالمة هاتفية يائسة من جيرانه؛ من أجل مساعدتهم، بعد أن تم تهريبهم إلى الكويت، ليقرر التعرف على الرجل المسؤول عن إغواء النساء وإلقاء القبض عليه.

وقال سائق التاكسي الثلاثيني، إن المتهم يُدعى خضرًا، 65 عامًا، وكان يدير شبكة تهريب للنساء من الهند إلى الدول الخليجية، عبر شركة استشارية دولية للوظائف.

وبحسب موقع ذا هيندو، فإن هذه الشركة متورطة في إرسال جيرانه، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، وأمها البالغة من العمر 45 عامًا، إلى الكويت من خلال وعدهم بوظيفة مكتبية.

وقالت الشرطة إن خضرًا دفع ثمن التأشيرات في يونيو من هذا العام، وصودرت جوازات السفر الخاصة بالمرأتين بعد وصولهما إلى الكويت وتمت إجبارهما على العمل كعاملات في المنزل.

ادعت السيدتان أنهما تعرضتا لمعاملات قاسية على يد أرباب العمل، وبعد عدة أشهر، تمكنا بصعوبة من إجراء مكالمة دولية، واتصلا بجارهما، سيد تبريز، في 26 نوفمبر الماضي، وأخبرتاه عن خضر وتبادلا تفاصيل الاتصال به.

أخذ تبريز صديقه، وذهبا لخضر، وتمكنا من إقناعه بأنهما يعرفان العديد من النساء اللائي يبحثن عن وظائف في الكويت، وطلبا منه الحضور لمقابلتهن، ووافق خضر على ذلك، وناقشوا كيفية نقل النساء إلى الكويت.

تمكن تبريز من الإيقاع بخضر بالاتفاق مع الشرطة، وتم اعتقاله؛ لإجراء المزيد من التحقيقات، ووضعه في الحبس الاحتياطي.

وقال تبريز، إن جارته تعمل في مدرسة خاصة وتعيش مع والدتها، ووعدهما خضر بوظائف جيدة براتب جيد، وسافرا إلى الكويت، وبعد وقت قصير من الهبوط، تم نقلهم إلى مكتب استشاري، حيث تم إرسالهما إلى منازل مختلفة للعمل في المنازل.

ويتم الآن العمل على إعادة النساء إلى وطنهن.