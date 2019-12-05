سابتكو تبيع 350 حافلة للسعودية الإماراتية للنقل المتكامل

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو – عن توقيع عقد بيع 350 حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية إلى الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل-سيتكو والتي تمتلك سابتكو 50% من رأسمالها.

وبحسب الموقع الرسمي للسوق المالية (تداول)،تبلغ قيمة عقد البيع 32 مليون ريال، فيما لا يوجد أي تأثير للصفقة على الشركة وعملياتها.

ولفتت الشركة إلى أن العقد ضمن الأعمال الاعتيادية لها وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.