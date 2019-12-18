سابك تقر توزيع أرباح نقدية بـ6.6 مليار ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 6,6 مليار ريال، بعدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 آلاف مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

ومن المقرر أن يكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للسوق المالية (تداول) صباح اليوم الأربعاء.

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض.

وفي وقت سابق، وقعت سابك اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مقر المؤسسة بالرياض، تورد الشركة بموجبها غاز ثاني أكسيد الكربون السائل لمحطات التحلية.

وقع الاتفاقية معلي بن عبدالرحمن الحازمي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعبدالرحمن بن صالح الفقيه، نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيميائيات في “سابك”.

وتؤكد الاتفاقية دور “سابك” والمؤسسة في تعزيز التنمية الوطنية، والتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة، والمساعي المشتركة للمحافظة على سلامة البيئة والاستفادة من الغازات المنبعثة بما يخفف آثار الاحتباس الحراري.