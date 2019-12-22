ساري عن خسارة السوبر: يوفنتوس يدفع ضريبة الإرهاق
مشيدًا بطريقة لعب لاتسيو

ساري عن خسارة السوبر: يوفنتوس يدفع ضريبة الإرهاق

2019/12/23
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعرب ماوريسيو ساري عن أسفه لخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض.

وواجه يوفنتوس فريق لاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الأحد، وانتهت المباراة بفوز النسور بنتيجة 3/ 1 ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.

وعلق ساري قائلًا: “لاتسيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني والفني، فيما دفع يوفنتوس ضريبة الإرهاق قبل المباراة، وهو ما تسبب في ظهورنا بشكل سيئ في مباراتنا الأخيرة عام 2019”.

وتابع مدرب يوفنتوس خلال تصريحاته بعد مباراة السوبر الإيطالي بالرياض قائلًا: “لم نتمكن من استغلال الأطراف بشكل جيد، كما لم نستفد من الكرات الثابتة التي حصلنا عليها طوال اللقاء”.

وتُعتبر خسارة يوفنتوس ضد لاتسيو هي الثانية خلال فترة قصيرة، حيث هُزم أمامه في السابع من شهر ديسمبر الجاري، خلال المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل أن يخسر مباراة السوبر.

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