ساري: #مانشستر_سيتي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري بمستوى مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه المرشح الأقرب للتتويج اللقب هذا الموسم.

وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا كمتصدر المجموعة الثالثة، إلا أن مستواه متراجع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يحتل المركز الثالث، وبفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال مدرب فريق يوفنتوس خلال تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح للتتويج بلقب دوري الأبطال”.

وأضاف: “الانطباع الذي لدي عن هذا الفريق أن تركيزه سيكون منصبًا هذا الموسم أكثر على دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وعن احتمالية مواجهة يوفنتوس لفريق توتنهام في الدور المقبل، قال: “لقد كنت محظوظًا بما يكفي بمقابلة مورينيو شخصيًا، ولدي احترام كبير له بالطبع، فهو مدرب على مستوى لا يُصدق”.

وتابع: “لا يمكنني إلا أن أقول إنه قد يبدو مختلفًا بعض الشيء عما هو عليه بالفعل، وحين تتعرف عليه شخصيًا، فهو شخص مختلف تمامًا.. أنا سعيد حقًا لمقابلته، وسأكون سعيدًا لرؤيته مرة أخرى في هذه المسابقة”.