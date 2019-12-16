سافكو تقرّ توزيع أرباح بـ15% للنصف الثاني

المواطن - الرياض

وافقت الجمعية العمومية لشركة الأسمدة العربية السعودية “سافكو “، في اجتماعها أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، وبقيمة (624,999,999) ريالاً وبواقع 1.5 ريال لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني 2019.

وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً أن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21.