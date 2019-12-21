سامي الجابر: الهلال شرّف السعودية

المواطن - محمد سمعه

وجّه سامي الجابر، نجم الكرة السعودية ونادي الهلال سابقًا، الشكر إلى مجلس إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل وإلى الجهاز الفني والإداري ونجوم الهلال، بعد ظهورهم بشكل مشرف في كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

وكتب سامي الجابر تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: في الأسابيع الماضية، تربع الزعيم مجددًا على عرش القارة الآسيوية بحصوله على اللقب الآسيوي السابع، واليوم اختتم مشاركته بكأس العالم للأندية بحضور مشرف يليق باسم المملكة العربية السعودية.

وأضاف الجابر: شكرًا لإدارة الزعيم وجهازيه الفني والإداري ولنجوم الفريق على هذا الفرح والفخر الذي عشناه.

وكان نادي الهلال، احتل المركز الرابع عالميًّا في مونديال الأندية بعد الخسارة اليوم من نادي مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بنتيجة 2- 2 في الوقت الأصلي.

يذكر أن الهلال استهل مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، ثم خسر من نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي بنتيجة 3- 1، وخسر اليوم أمام مونتيري في مباراة المركز الثالث والرابع.

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