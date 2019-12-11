سبب تخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج أرامكو

المواطن - الرياض

قالت شركة السوق المالية (تداول) إن تخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم شركة أرامكو، إجراء معمول به في جميع الأسواق العالمية.

ولفتت تداول ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أن هذه الخطوة ستتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق لوضع أوامر البيع والشراء والتي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.

ويبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية (تداول) بالرمز 2222، ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان “تداول” ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط، وبحسب نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحًا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريال، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريال. كما سيتم اليوم فقط تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.