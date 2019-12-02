سبب يمنع #الهلال من التفريط في غوميز

المواطن - محمد سمعه

أثار الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال قلق جماهير النادي ومجلس الإدارة بعد رسالته التي كشفت ما يفكر فيه خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع FOTOMAC التركي أن غوميز كتب عبر حسابه في تطبيق الإنستجرام الآتي ردًا على إمكانية عودته لغلطة سراي التركي: يومًا سأعود لأبي فاتح تيريم، سأعود لأُنهي القصة من جديد.

وأضاف غوميز: عندما أعود سأكون أسدًا أكثر شراسة.

وحقق غوميز مؤخرًا أرقامًا مع نادي الهلال توصف بالمميزة حيث لعب 55 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع تسعة أهداف، كما فاز بلقب هداف دوري أبطال آسيا في نسخة 2019.

وبعد هذه الأرقام، فإن إدارة الهلال ستفكر بكل تأكيد في الإبقاء على غوميز ومحاولة تلبية كل طلباته للبقاء في الزعيم أطول فترة ممكنة.

يذكر أن غوميز انضم لـ صفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي، وسبق له اللعب مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وسوانزي سيتي الويلزي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيواجه، نادي الترجي الرياضي التونسي يوم 14 ديسمبر الجاري في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في قطر.

وأجرى غوميز جراحة ناجحة في اليد يوم الخميس الماضي في مدينة دبي الإماراتية.