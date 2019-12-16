سحب رعدية ممطرة غدًا على هذه المناطق
انخفاض درجات الحرارة وتكون الضباب

سحب رعدية ممطرة غدًا على هذه المناطق

2019/12/16
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة. ولا يستبعد تكون الضباب على تلك المناطق.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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