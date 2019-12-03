سحب ممطرة ورياح نشطة غدًا على 4 مناطق
تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

سحب ممطرة ورياح نشطة غدًا على 4 مناطق

2019/12/03
الساعة 4:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة فيما ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الخليج العربي.

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