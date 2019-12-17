سطو يستمر 50 دقيقة لسرقة مجوهرات تمارا إيكلستون!

المواطن - متابعة

قالت صحيفة ذا صن: إن مجوهرات بقيمة 50 مليون إسترليني (64 مليون دولار) سُرقت من منزل في غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، عارضة الأزياء وابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) بيرني إيكلستون، وذلك في عملية سطو أثارت جدلًا بسبب ملابساتها.

وأوضحت الصحيفة أن 3 لصوص تسللوا إلى منزل تمارا (35 عامًا) القريب من متنزه هايد بارك يوم الجمعة في غفلة من الحراس، ليسرقوا مجوهرات من خزائن بغرفة النوم.

وبحسب ذا صن، غادرت تمارا وهي عارضة أزياء وشخصية مشهورة في بريطانيا البلاد لقضاء عطلة يوم الميلاد عندما وقعت عملية السطو، فيما استغرقت عملية السطو 50 دقيقة، دون أن يلحظ الحراس شيئًا غير عادي في المنزل.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية: إنها لن تؤكد أي تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني بغرب لندن، بعد الساعة 23:00 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.