سعد الحريري : لن أشارك في الحكومة

المواطن - متابعة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يشارك في الحكومة، وأنه يدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها.

وفي وقت سابق، صرح الحريري بألا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على أن قراره صريح وقاطع.

وكشف أنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أنه لا يرى حلًّا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.

وأعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من “خواتيم سعيدة”.

ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل.