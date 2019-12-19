سعد المجرد يرفع حماس جمهور البوليفارد لأقصى حد

المواطن - الرياض

تألق المطرب سعد المجرد في حفله الغنائي الذي أحياه، مساء أمس الأربعاء، في موسم الرياض على مسرح محمد عبده بالبوليفارد.

وقدم سعد المجرد العديدَ من الأغاني المميزة خلال الحفل منها “لمن نشكي حالا”، وأيضًا أغاني “يخليك لي، كازابلانكا، نجيبك نجيبك، وأنت معلم”، وغيرها.

ونشر موسم الرياض لقطات من حفل سعد المجرد على موقع تويتر، معلقًا عليها بالقول “عرفناه قبل سنين من أغنية “إنتي” واليوم حضرنا حفلته في موسم الرياض سعد لمجرد وصل حماس الجمهور لأقصى حدوده اليوم”.

وفي وقت سابق، نشر الفنان المغربي سعد المجرد مقطع فيديو لكواليس التدريبات التي قام بها لحفله في موسم الرياض، حيث ظهر سعد المجرد على جهوزية تامة وبكامل حيويته وطاقته للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب عنه استغرق نحو 3 أعوام.

وبدا الانسجام واضحاً في الكواليس بين سعد المجرد وفريقه الذي سوف يرافقه في الحفل.

ووصل سعد المجرد قبل أيام إلى المملكة لإحياء حفله بمشاركة الفنانة ميريام فارس التي تبرعت بأجرها لمساعدة المحتاجين في لبنان، وفرقة ميامي الكويتية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب سعد المجرد كانت أغنية إنساي، الذي شارك بها مع الفنان محمد رمضان، وتم طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية منذ نشرها.

سعد المجرد هو مغنٍّ وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقي البوب المغربي، كما أنه ترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي، وجاءت شهرته بعد أن حطمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب.