سعد بقير.. أمل #أبها ضد #الحزم

المواطن - مروة نبيل

يُعد التونسي الدولي سعد بقير من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك قبل مباراته ضد الحزم اليوم.

ويلعب الحزم ضد أبها عند الساعة 3:20 عصر اليوم، على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى سعد بقير في الدوري هذا الموسم، ووصفته بـ”الركيزة” الهامة في تشكيلة أبها.

ولفتت إلى أن سعد بقير ساهم في تسجيل 46%من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ساهم في إحراز 6 من أصل 13 هدفًا لفريقه، بعدما سجل هدفين وصنع 4 آخرين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.