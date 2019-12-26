سعودية تدير عربة فود ترك : الدخل ممتاز جدًا
من الكشري إلى البرياني والوجبات البحرية

سعودية تدير عربة فود ترك : الدخل ممتاز جدًا

2019/12/26
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت مواطنة سعودية عن سر نجاحها في إدارة عربة الترك فود في أحد المناطق الحيوية في جازان.

وكشفت في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية أن بدايتها كانت في البيت حيث بدأت تمارس إعداد الوجبات وبيعها وبعد فترة انتشرت وجباتها بين المعلمات والموظفات حتى وجدت من يمولها وتشاركت معها في تأسيس عربة الفود ترك حيث تحصل منها على دخل ممتاز.

وعبرت مواطنة أخرى عن طموحها في افتتاح مطعمها الخاص خلال سنة من الآن.

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