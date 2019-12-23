سعود القحطاني في قصيدة بعد البراءة: الحق مهما غاب بالنصر موعود

المواطن - الرياض

أصدر سعود القحطاني قصيدة بعد صدور بيان النيابة العامة بشأن براءته في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، تحت عنوان “براني اللي كلنا باحتكامه”.

وجاء في كلمات القصيدة:

يا الله ياللي بيدك أمر القيامة *** ويموت بأمرك خي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه *** على ظهور الحق والعالم شهود

ليل الشكوك الحق بدد ظلامه *** والحق مهما غاب بالنصر موعود

من عالية نجد لسواحل تهامة *** تباشروا بإعلان براءة سعود

وأعلنت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل المواطن خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيًّا أحيل إلى المحكمة ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

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