سفارة المملكة لدى الأردن تحتفي بوزير الشؤون الإسلامية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أقامت سفارة المملكة لدى الأردن يوم أمس، حفل عشاء على شرف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له.

وبدأ الوزير آل الشيخ زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يترأس خلالها اجتماعات الدورة الثانية عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

كما حضر حفل العشاء بعض الوفود العربية المشاركة وعدد من منسوبي السفارة ومديري المكاتب والملاحق التابعة لها.