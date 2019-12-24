سفاري الرياض.. رحلة في قلب عالم الحيوان

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الترفيه افتتاح منطقة رياض سفاري لأول مرة، لتدشن بذلك الرحلات الطبيعية في موسم الرياض.

وقالت الترفيه، في بيان لها، “سيكون زوار موسم الرياض على موعد (الجمعة) مع افتتاح منطقة رياض سفاري ذات الطابع المميز والمختلف، ما يضفي مزيداً من التنوع على فعاليات الموسم الثقافية والترفيهية والرياضية”.

وتقع منطقة رياض سفاري في منتجع “نوفا” غرب الرياض، وسيستمتع زوارها برحلة خاصة إلى حيوانات حقيقية، على سيارات صممت خصيصا وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية، إذ تضم المنطقة أكثر من 800 حيوان، منها حيوانات نادرة جلبت خصيصا للفعالية، مثل: النمر الذهبي، والنمر الأبيض، والأسود الأفريقية، وفرس النهر، والزرافة، والمها العربي، وغيرها.

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