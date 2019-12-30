سفينة أشباح تظهر على شاطئ ياباني
عُثر بداخلها على جثث مقطوعة الرأس

سفينة أشباح تظهر على شاطئ ياباني

2019/12/30
الساعة 12:17 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

عُثر على 7 جثث على بقايا قارب خشبي جُرف إلى شواطئ جزيرة سادو اليابانية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK.

وكان ضابط شرطة اكتشف هذا القارب الذي وُصف بسفينة الأشباح، وعُثر بداخله على الجثث مقطوعة الرأس، وهياكل عظمية متحللة جزئيًا، ويُعتقد أنها جاءت من كوريا الشمالية، حيث كانت الجوانب مغطاة بأرقام وحروف كورية بالطلاء الأحمر.

وسبق وأن شهدت الشواطئ اليابانية هذا النوع من السفن، ويُطلق عليها اسم سفن الأشباح.

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