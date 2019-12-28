سقوط الأهلي في الدوري السعودي يُنذر بما هو أخطر

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة، اليوم السبت، ضد نادي الشباب، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد، لتُنذر الخسارة بخطورة قادمة على الراقي قد تحرمه من المنافسة على لقب الدوري.

أداء متأثر بما يدور في الكواليس:

وظهر أداء لاعبي الأهلي في أرضية الملعب طوال المباراة متأثرًا بما يدور في كواليس الراقي من أزمات إدارية وعقد منتظر لجمعية عمومية غير عادية بعد غد الاثنين لتحديد مصير إدارة أحمد الصائغ.

ولم ينجح الأهلي في استغلال النتائج المتعثرة لفريق الشباب بالفترة الأخيرة، ليستغل الشباب تشتت الأهلي ويُحرز هدف الفوز عبر نجمه الكولومبي دانيلو أسبريا بالدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وإذا استمر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تراجع النتائج مع التأثر بما يدور خارج المستطيل الأخضر، فقد نجد الأهلي يبعد رويدًا رويدًا عن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجاري.

مخالفة على رئيس الأهلي:

وكانت تقارير إعلامية قالت: إن الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجهت إنذارًا بالمخالفة لأحمد الصائغ رئيس الأهلي؛ بسبب تخطيه مهام المدير التنفيذي بالراقي والتوقيع على عقود الصفقات الجديدة للفريق الأول، وهو ما لا يتفق مع لائحة الأندية المعلنة من قبل هيئة الرياضة.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي الهلال بقمة نارية في الدوري السعودي يوم الثلاثاء بعد المقبل في الجولة الحادية عشرة والمؤجلة بين الفريقين.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

وكان المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي علّق على الخسارة أمام الشباب قائلًا: إن بطء التحضير ونقل الهجمات كان السبب الرئيسي وراء خسارة الراقي، مضيفًا أن الأهلي كان أفضل في أول 15 دقيقة من الشوط الأول من عمر اللقاء.

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