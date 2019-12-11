سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث في جازان
نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي دون وقوع إصابات

سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث في جازان

2019/12/11
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكد الدفاع المدني في منطقة جازان سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مستشفى الحرث العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية اطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.
وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي اضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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