سكني يتيح الاختيار الإلكتروني في 7 مخططات جديدة

المواطن - الرياض

أعلن برنامج “سكني”، اليوم الأربعاء، عن تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ 7 مخططات سكنية إضافية جديدة، داعيًا المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة بوابته الإلكترونية.

وتم توزيع تلك المخططات على 3 مناطق توفر نحو 4126 قطعة أرض مجانية، وجاري استكمال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق بها.

وتضمّنت 3 مخططات بمنطقة مكة المكرمة توفر أكثر من 3 آلاف قطعة أرض موزعة على مخطط “القنفذة” الواقع بمحافظة القنفذة بواقع 1950 أرضًا، ومخطط “البحرة” في محافظة الكامل 119 أرضًا، ومخطط “المويه” في محافظة المويّه يضم 981 قطعة أرض.

إلى جانب 3 مخططات جديدة في منطقة حائل، هي: مخطط “أم قلبان” ويوفر 147 قطة أرض مجانية، و”مخطط السبعان” ويوفر 87 قطعة أرض مجانية ومخطط “فيد” ويوفر 30 قطعة أرض مجانية.

فيما تضم منطقة الجوف مخطط “الملك عبدالعزيز” في محافظة دومة الجندل نحو 812 قطعة أرض مجانية.