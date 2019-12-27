سلطان الغنام يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء سلطان الغنام بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مبارياته الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وصنع سلطان الغنام 4 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقدر التي قام بصناعتها خلال 18 مواجهة سابقة في البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، فيما يسعى النصر لمواصلة انتصاراته.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الترتيب برصيد 26 نقطة.

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