سلطان بن فهد يُعلق على تقليص عدد الأجانب بالدوري

المواطن - مروة نبيل

أعلن الرئيس السابق لرعاية الشباب، الأمير سلطان بن فهد عن رأيه في تقليص عدد اللاعبين الأجانب ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الأمير سلطان بن فهد: “وجود أربعة لاعبين أجانب بالدوري هو الأفضل حتى يحصل اللاعبون السعوديون الشباب على فرصة في الفريق الأول”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “ولدي خبر أنه سيتم الاتجاه لتقليص عدد اللاعبين الأجانب لأقل من سبعة بكثير”.

وأشاد بالحراك الرياضي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وقال: “حراك ممتاز للغاية، وهذا يعزز من مكانتها، وبإذن الله يكون في المستقبل مزيد من الإنجازات ومزيد من المناسبات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة”.

يُذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كرم الأمير سلطان بن فهد ومنحه جائزة القائد الأولمبي المتميز نظير خدمته للرياضة السعودية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية بالأمس.

تابعنا على تواصل معنا على