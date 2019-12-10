سلوك غامض لكويكب يشكل خطورة على الأرض!

المواطن - متابعة

أكد علماء جامعة أريزونا الأمريكية أن هناك سلوكًا غامضًا لكويكب بينو، ويشكل خطورة على كوكب الأرض، حيث يقذف باستمرار دقائق مادته إلى الفضاء.

وبحسب “روسيا اليوم”، شاهد الخبراء العاملون في مشروع OSIRIS-REx، ثلاث عمليات إطلاق الكويكب لكميات كبيرة من دقائق مادته في مناطق مختلفة من جسمه في النصف الجنوبي للكرة الأرضية وعند خط الاستواء، وبعد كل عملية إطلاق كانت هذه الدقائق تعود وتسقط على سطح الكويكب أو تنتشر في الفضاء بسرعة ثلاثة أمتار في الثانية، وبلغ حجم بعضها 10 سنتمترات.

واقترح الباحثون عدة تفسيرات لهذه الإطلاقات منها ارتطام نيازك، أو تدمير حراري وتحرر بخار الماء.

ويمكن أن يحصل التدمير الحراري نتيجة التغير المفاجئ لدرجة حرارة سطحه خلال فترة دورانه التي تستمر 3- 4 ساعات.