سهم أرامكو الأكثر نشاطًا منذ إدراجه في تداول

المواطن - الرياض

لا يزال سهم أرامكو يقود صعود سوق الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي منذ بدء التداول عليه الأربعاء الماضي.

وأغلق سهم أرامكو اليوم عند سعر 38 ريالًا وحقق تداولات بلغت 87,581,742 سهما بقيمة 3,308,392,580.65 ريالًا.

وارتفع سعر سهم أرامكو اليوم بمقدار 0.60 ريال أي ما يعادل 1.60 %.

وكانت السوق المالية بدأت الأربعاء 11 ديسمبر إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد نجحت في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).