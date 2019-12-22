سهم أرامكو يسجل 35.5 ريال في التعاملات الصباحية

المواطن - الرياض

سجل سعر سهم أرامكو في السوق السعودية في التعاملات الصباحية، صباح اليوم الأحد، 35.5 ريال سعودي بتراجع بنسبة (1.27%) حسبما أعلن سوق الأسهم السعودية تداول”.

يذكر أن إدراج أرامكو السعودية وكذلك إدراج شركة علي بابا الصينية، أنقذ الاقتصاد العالمي، في عام اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.

وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7% إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار، والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.

وساهمت الصفقتان بـ 6% من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15% من أحجام الطروح العامة الأولية عالمياً.

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