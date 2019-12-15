سهم أرامكو يواصل مكاسبه وتداولات بـ1.3 مليار ريال
للجلسة الثالثة على التوالي

سهم أرامكو يواصل مكاسبه وتداولات بـ1.3 مليار ريال

2019/12/15
الساعة 11:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يواصل سهم أرامكو الوافد الجديد لسوق الأسهم السعودية “تداول”، مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 15% خلال أول جلستين الأسبوع الماضي.

كما شهد السهم تدفق تداولات بنحو 16 مليار ريال، حيث تخطت القيمة السوقية لأرامكو تريليوني دولار.

ويشهد سهم “أرامكو” تذبذباً عالياً، حيث سجل أعلى سعر في جلسة اليوم حتى الآن، 37.40 ريال للسهم وأدنى سعر 36.80 بفارق 60 هللة.

وتسجل قيم التداولات على سهم “أرامكو” 1.3 مليار ريال حتى ساعة 12:18 بتوقيت دبي.

وسيتم احتساب سهم أرامكو ضمن مؤشر السوق السعودية “تاسي” ابتداء من جلسة الأربعاء.

بينما ستعلن فوتسي وMSCI عن انضمام أرامكو لمؤشرات الأسواق الناشئة هذا الشهر.

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