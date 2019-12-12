سوء الحظ يمنع سلمان الفرج من الفرحة مرتين

المواطن - محمد سمعه

عانى اللاعب سلمان الفرج، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، من سوء الحظ الذي منعه من الفرحة مرتين خلال آخر ثلاثة أيام.

وكانت البداية بعدما أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء للمنتخب السعودي في مباراة البحرين بنهائي خليجي 24، حيث قابله سوء حظ غريب بإهدار الركلة التي قلبت المباراة رأسًا على عقب ومكنت المنتخب البحريني من الفوز بخليجي 24 للمرة الأولى في تاريخه.

أما المرة الثانية، فكانت بتجدد إصابته في عضلة الفخذ، التي أدت إلى استبعاده وبشكل نهائي من قائمة الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

وأظهر اللاعب سلمان الفرج نجم نادي الهلال رد فعله أمس الأربعاء وذلك بعد استبعاده من قائمة أزرق العاصمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب سلمان الفرج عبر حسابه في الإنستجرام أمس لجماهيره: الحمد لله على كل حال، الخيرة فيما اختاره الله.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان الفرج سيحتاج إلى فترة علاجية لمدة لا تقل عن 4 أسابيع، بعد تجدد إصابته في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو استبدال سلمان الفرج في قائمة كأس العالم للأندية بالنجم نواف العابد، الذي أثار استبعاده حالة من الجدل بين النقاد الرياضيين والجماهير، التي كانت تُطالب بمشاركته في المونديال.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.