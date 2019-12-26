سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 10.35 نقطة ليقفل عند مستوى 8353.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم مجموعة السريع، وبي سي آي، ولازوردي، ومتلايف إيه جي العربي، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صناعة الورق، والوطنية للتعليم، والتأمين العربية، وشاكر، وينساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.75%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وكيان السعودية، والإنماء، وكيمانول، ومفيك ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، والإنماء، وينساب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 315.45 نقطة ليقفل عند مستوى 6998.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم تقاسمتها 1383 صفقة.

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