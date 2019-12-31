سياسة التدوير الحل الأمثل لضغط مباريات الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من ضغط المباريات، بسبب مشاركته في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، الأمر الذي يؤثر على أداء اللاعبين.

التدوير الحل

وتحدث الإعلامي الرياضي محمد الخميس عن معاناة الهلال بسبب ضغط المباريات، قائلًا: “من الطبيعي أن يُعاني الهلال من الإرهاق لأنه ينافس على بطولات كثيرة”.

وتابع خلال حديثه لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “التعامل مع الضغط مسؤولية الهلال .. وهو يملك لاعبين مميزين في الاحتياط .. والتدوير هو الحل”.

وسقط الهلال في فخ التعادل ضد الحزم، قبل أن ينجح في اكتساح العدالة بسباعية دون رد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، قد انتقد مؤخرًا اللجنة بسبب جدولة مباريات الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام، مؤكدًا أن اللاعبين لم يحصلوا على راحة.

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