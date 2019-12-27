سيباستيان جيوفينكو يُبدع في مباريات الحزم ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الزعيم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو تألقه خلال مباريات الحزم ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سيباستيان جيوفينكو

وأشاد شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى سيباستيان جيوفينكو في مباراة الحزم ضد الهلال بالأمس، مؤكدة أنه تكرار لتألقه في مواجهة الفريقين السابقة.

وأضاف “أوبتا”، أن سيباستيان جيوفينكو نفذ 6 محاولات تسديد في مباراة الحزم ضد الهلال بالأمس كثاني أكبر عدد له في مباراة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مواجهة الفريقين في أبريل الماضي برصيد 7 محاولات.

الحزم ضد الهلال

ولعب الحزم ضد الهلال على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليفشل الزعيم في تحقيق الفوز بأول لقاء محلي بعد كأس العالم للأندية.

وتقدم الفريق الحزماوي عن طريق منصور حمزي عند الدقيقة 53، ونجح النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في تسجيل هدف التعادل في مباراة الحزم ضد الهلال عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينقذ فريقه من الخسارة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 21 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك 3 مباريات مؤجلة، فيما وصل رصيد الفريق الحزماوي بعد مباراة الحزم ضد الهلال إلى 15 نقطة.

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