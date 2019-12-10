سيناريو تداول سهم أرامكو
تطبيق حد التذبذب اليومي ±10% من 32 ريالًا

سيناريو تداول سهم أرامكو

2019/12/10
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت شركة السوق المالية (تداول) أن مزاد الافتتاح لشركة أرامكو يبدأ يوم غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وينتهي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بالإضافة إلى 30 ثانية متغيرة.

وأوضحت تداول ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أن سعر الإدراج سيكون 32 ريالًا، وسيتم تطبيق حد التذبذب اليومي ±10% من 32 ريالًا، حيث تطبق نسبة التذبذب لليوم كاملًا وليس لكل جلسة تداول.

ويترقب المواطنون إدراج سهم أرامكو في السوق المالية وبدء عملية التداول عليه، حيث سيتم تمديد جلسة المزاد لإتاحة الفرصة لتحديد سعر الافتتاح بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، والتي ستنعكس بدورها على السعر.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وكانت “سامبا كابيتال” قد كشفت عن آلية التخصيص والبيانات الإحصائية الختامية لعملية الاكتتاب الأفراد، وذلك بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96,6% وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3,4%.

وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

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صالح عسيري
ضيف
صالح عسيري

المواطن يبي فلوس والشركة تربح

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محلل اقتصادي
ضيف
محلل اقتصادي

نصيحة لا تبيع بدري اصبر لين تشوف يوصل الحد الاعلى

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3 ساعة
سعد الحارثي
ضيف
سعد الحارثي

الله العالم انه 50 بع بع

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نورة
ضيف
نورة

بكم نبيع السهم يقولون بيوصل 100

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