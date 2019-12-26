شاب أمريكي أنقذ طالباً سعودياً من الموت.. ماذا كان جزاؤه؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كُرم أمس، رايلي هويل، الطالب الأمريكي الذي تُوفي أثناء تصديه لمسلح فتح النار في جامعة الأمريكية، من قِبل لوكاس فيلم، شركة الإنتاج وراء سلسلة حرب النجوم الشهيرة Star Wars.

وقع حادث إطلاق النار داخل حرم جامعة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، في إبريل الماضي، ونجم عنه إصابة الطالب السعودي رامي الرمضان في قدمه ومقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين، وأشادت الشرطة برد فعل رايلي، ووصفته بأنه بطل منع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وبحسب موقع الغارديان، تم تخليد اسم رايلي، وهو من معجبي سلسلة حرب النجوم، كفرد من أعضاء منظمة جيداي في السلسلة الأشهر حرب النجوم، والتي يتألف أعضاؤها من مجموعة أشخاص، منهم موسوعيون ومعلمون وفلاسفة وعلماء وأطباء ودبلوماسيون ومحاربون، وتتركز أعمالهم في مساعدة الفقراء والتطوع لمحاربة الأعداء.

ووضعت شركة الإنتاج، لوكاس فيلم، اسم رايلي في الكتاب الصادر مؤخرًا لحرب النجوم Star Wars: The Rise of Skywalker، ونشره شركة دورلينغ كيندرسلي.

وقالت الشركة: كتقدير صغير، قامت مجموعة قصصنا بتضمين إعادة تصور اسم رايلي كشخصية في سلسلة ​​حرب النجوم باسم Ri-Lee، شجاعته تستحق ذلك.

وقالت والدة رايلي هاويل، ناتالي، إن ابنها كان سيحب الفكرة متابعة: أحببت الطريقة التي خلدوا بها اسمه، أعتقد أنه كان سيقدر ذلك حقًا، كان لديه إحساس قوي بالخير والشر، وإدراج شخصيته في حرب النجوم هي طريقة مثالية لربطه بهذه القصة والشخصيات التي أحبها.

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