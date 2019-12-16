شارك ميريام فارس الكواليس قبل حفلها بموسم الرياض

المواطن - الرياض

قدم موسم الرياض مسابقة يدخل الفائز فيها كواليس المسرح مع الفنانة ميريام فارس، ليعيش كل لحظات الحماس قبل أن تبدأ الحفلة التي تأتي ضمن الفعاليات.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر تويتر: غنِّ لنا حبيبي سعودي في هاشتاق ميريام فارس في السعودية.. وادخل بالسحب.

ويقام حفل ميريام فارس يوم 18 ديسمبر الجاري بمشاركة فرقة ميامي وسعد لمجرد، في الرياض بوليفارد على مسرح محمد عبده.

كما تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًّا مساء غد الثلاثاء على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.