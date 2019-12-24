شاهد الصور.. المدني يكشف تفاصيل حريق حافلة الطالبات

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، عن تفاصيل حادثة حافلة طالبات مدرسة المربع في بارق.

وقال السيد: إنه في تمام الساعة 07:10 من صباح الثلاثاء ورد لمركز التحكم والتوجيه بلاغ عن حادث تصادم لحافلة نقل مدرسي تُقل 30 طالبة ابتدائي مع سيارة أخرى من نوع تويوتا بكب بطريق محايل بارق في المربع، وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة من مركزي ثلوث المنظر ووسط بارق بدعم من مركز شمال محايل.

وأشار إلى أنه استغرق وصول أول الفرق لمباشرة للحادث حوالي 10 دقائق، وهو وقت بالمعدل الطبيعي؛ نظرًا لبعد موقع الحادث عن أول مركز مُباشر (15 كم تقريبًا)، علاوةً على الحركة المرورية في وقت الذروة آنذاك ووجود بعض أعمال الإصلاحات في الطرق المؤدية للحادث، فيما تتابع وصول الفرق بعدها للموقع والمباشرة.

أضاف السيد أنه نتج عن الحادث اشتعال النار في المركبتين، وتم إخماد الحريق من قبل الفرق وكذلك إصابة 4 طالبات وسائق البكب، إصابتهم ما بين البسيطة والمتوسطة عدا إصابة واحدة خطيرة بالرأس لإحدى الطالبات، علمًا بأنه تم إخلاء ونقل الحالات المصابة لمستشفى محايل قبل وصول الفرق، واقتصر دور الدفاع المدني على إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود مُحتجزين وتأمين سلامة الطريق، وسُلّم الحادث بعد إكمال الإجراءات للمرور.

تابعنا على تواصل معنا على