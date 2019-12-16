شاهد الصور.. سائحة فرنسية ترتدي الزي الجبلي في هروب جازان

المواطن - محمد الغبيشي

وقالت السائحة الفرنسية، إنها كانت تحلم بزيارة السعودية منذ فترة طويلة، وتحقق حلمها بعد صدور قرار العمل بالتأشيرة السياحية .

يذكر أنه تمت الموافقة في وقت سابق على إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخ المملكة، لتفتح بذلك التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة، آفاق استكشاف السعودية.

وتشمل الدول المصرح لمواطنيها بالدخول: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.