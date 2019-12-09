وزير المالية يعلن استمرار دعم حساب المواطن

المواطن - هاشم القرني - الرياض

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، استمرار برنامج حساب المواطن بعد إقرار ميزانية 2020.

وأكد وزير المالية أن ميزانية 2020 التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار الجدعان إلى أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

في سياق آخر، لم يعد يفصلنا سوى ساعات على إيداع الدعم للدفعة الـ25 من حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ25 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا).