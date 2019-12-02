شاهد بالفيديو.. أمطار جدة صباح اليوم

المواطن - جدة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار الخير على محافظة جدة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتفاعل عشرات المغردين عبر وسم جدة الآن بنشر مقاطع فيديو لأجواء جدة صباح اليوم الاثنين.

ووثق المغردون بكاميرات هواتفهم الجوالة الأجواء الرائعة في جدة مع هطول الأمطار مع نسمات الصباح الباكر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .