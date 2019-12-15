شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض

المواطن - الرياض

شهدت الرياض صباح اليوم الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تفاعل معها رواد مواقع الاجتماعي بتداول صور ومقاطع فيديو توثق هطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.