شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض

شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض

2019/12/15
الساعة 12:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

شهدت الرياض صباح اليوم الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تفاعل معها رواد مواقع الاجتماعي بتداول صور ومقاطع فيديو توثق هطول الأمطار.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بالفيديو.. أمطار غزيرة على #الرياض
    •
  • شاهد بالفيديو.. أجواء #الرياض بعد هطول الأمطار
    •
  • أمطار الرياض اليوم مستمرة
    •
  • لا بلاغات عن احتجازات في أمطار الرياض
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :