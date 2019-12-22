شاهد.. تفاعل جماهيري لحظة دخول اللاعبين وكأس السوبر
يجمع بين يوفنتوس ولاتسيو

شاهد.. تفاعل جماهيري لحظة دخول اللاعبين وكأس السوبر

2019/12/22
الساعة 8:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نشر حساب القنوات الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء دخول لاعبي يوفنتوس ولاتسيو وكأس السوبر الإيطالي، وسط أجواء تفاعلية رائعة من الجماهير.

وتتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود محيط الرعب”، لمتابعة مباراة السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، بمشاركة أبرز نجوم الفريقين، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم هي الخامسة بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.

يوفنتوس ولاتسيو:

وجاء تشكيل اليوفي في مباراة يوفنتوس ولاتسيو كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ تشيزني، في الدفاع؛ دي تشيليو، بونوتشي، ديميرال، ساندرو، وفي الوسط: بنتانكور، بيانيتش، وماتويدي، ويقود الهجوم ديبالا، هيجواين ورونالدو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل لاتسيو في السوبر الإيطالي كالتالي؛ ستراكوشا، ستفان رادو، أتشيربي، لويز فيليبي، لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، لوليتش، إيموبيلي، وكوريا.

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