شاهد.. تفاعل جماهيري لحظة دخول اللاعبين وكأس السوبر

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب القنوات الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء دخول لاعبي يوفنتوس ولاتسيو وكأس السوبر الإيطالي، وسط أجواء تفاعلية رائعة من الجماهير.

وتتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود محيط الرعب”، لمتابعة مباراة السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، بمشاركة أبرز نجوم الفريقين، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم هي الخامسة بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.

لحظة دخول الكأس واللاعبين.. وسط أجواء تفاعلية جميلة 🏟🏆#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/rAu0YxQd1Q — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019

يوفنتوس ولاتسيو:

وجاء تشكيل اليوفي في مباراة يوفنتوس ولاتسيو كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ تشيزني، في الدفاع؛ دي تشيليو، بونوتشي، ديميرال، ساندرو، وفي الوسط: بنتانكور، بيانيتش، وماتويدي، ويقود الهجوم ديبالا، هيجواين ورونالدو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل لاتسيو في السوبر الإيطالي كالتالي؛ ستراكوشا، ستفان رادو، أتشيربي، لويز فيليبي، لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، لوليتش، إيموبيلي، وكوريا.

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