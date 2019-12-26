شاهد جريان الأودية وتدفق الشلالات بعد أمطار جازان

شاهد جريان الأودية وتدفق الشلالات بعد أمطار جازان

2019/12/26
الساعة 2:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

وثق العديد من المواطنين مقاطع فيديو لهطول الأمطار وجريان السيول والأودية في عدد من مدن وقرى منطقة جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت، مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

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