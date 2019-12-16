شاهد.. عريس متهور يصدم المعازيم ويفسد حفل زفافه

المواطن - متابعة

تسبب عريس صغير السن في حالة من الحرج للحضور خلال تقطيع تورتة الزفاف وسط المعازيم بحفل زفافه.

Basi xarab heyif qiza😒👎🏻 Posted by Leylam on Tuesday, December 10, 2019

ويظهر الفيديو العريس (من جورجيا) وهو يمسك بيد عروسته بقوة أثناء تقطيع الكعكة ذات الأدوار المتعددة، قبل أن يلقى بالسكين على الأرض.

وحاولت امرأة موجودة في المكان احتواء الموقف، فأعطت العريس السكين مرة أخرى لعله يُكمل المراسم على خير، فأعاد الكرة مرة أخرى، ليرمى السكين على الطاولة.

ولقم العريس المتهور رفيقة عمره قطعة صغيرة من الكعكة بكل برود ودون أية ابتسامات.

وفى النهاية انفجر العريس، حيث أقدم بعصبية بالغة على ركل كعكة حفل الزفاف، الأمر الذي أثار صدمة العروس والحاضرين بعدما أفسد حفل الزفاف.