شاهد.. فيديوهات وصور لتتويج ليفربول بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية 2019، أمس السبت، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وخلال الشوط الأول من المباراة، أهدر نادي ليفربول فرصة التقدم بالهدف الأول في الثانية الخامسة والأربعين، عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وحاول نادي ليفربول استغلال الفرص التي أُتيحت له خلال الشوط الأول، وذلك من أجل التقدم بالهدف الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين نادي ليفربول ونادي فلامنغو. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر تراجع نادي فلامنغو؛ مما أعطى الفرصة لـ نادي ليفربول للبحث عن إحراز الهدف الأول. وواصل النجم السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح رفقة روبيرتو فيرمينيو البحث عن إحراز الهدف الأول في الشوط الثاني من عمر المباراة. وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين نادي ليفربول ونادي فلامنغو. وبدأ الوقت الإضافي، حيث تمكن روبيرتو فيرمينيو من كسر العقدة وإحراز الهدف الأول لـ نادي ليفربول بالدقيقة الثامنة والتسعين من عمر الشوط الأول الإضافي. وأهدر بعدها المصري محمد صلاح فرصة إضافة الهدف الثاني لـ نادي ليفربول، حيث تصدى الحارس البرازيلي ألفيش حارس فلامنغو لكرة النجم المصري. وانتهت مباراة نادي ليفربول وفلامنغو، بفوز الليفر بهدف دون رد ليُتوج بلقب كأس العالم للأندية 2019 للمرة الأولى في تاريخه. وكانت مباراة نادي ليفربول ونادي فلامنغو أُقيمت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتُوج المصري محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية من ADIDAS كأفضل لاعب في مونديال الأندية 2019. وحقق ليفربول ثالث بطولة له في عام 2019، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي والفوز بلقب السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي.

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