شاهد.. لحظة تتويج لاعبي يوفنتوس بالميداليات الفضية

توج رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بالميداليات الفضية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2019.
وظهرت علامات الحزن والتأثر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، خاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الأسطوري بوفون، حيث كانا يطمحان برفع كأس السوبر الإيطالي في الرياض.
لحظة تتويج لاعبو #يوفنتوس بالميداليات الفضية..#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/ANzHaIFwZ4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019
ولعب يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض على أرضية ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بنتيجة 3/ 1.
وكان الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل لويس ألبيرتو هدف التقدم، وتعادل ديبالا، قبل أن يحرز لاتسيو ثنائية في الشوط الثاني عن طريق لوليتش وكاتاردي.
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