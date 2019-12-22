شاهد.. لحظة تتويج لاعبي يوفنتوس بالميداليات الفضية

المواطن - مروة نبيل

توج رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بالميداليات الفضية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2019.

وظهرت علامات الحزن والتأثر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، خاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الأسطوري بوفون، حيث كانا يطمحان برفع كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

ولعب يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض على أرضية ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بنتيجة 3/ 1.

وكان الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل لويس ألبيرتو هدف التقدم، وتعادل ديبالا، قبل أن يحرز لاتسيو ثنائية في الشوط الثاني عن طريق لوليتش وكاتاردي.

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