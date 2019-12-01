شاهد.. ياسر القحطاني يوجه رسالة خاصة للجماهير

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، رسالة خاصة إلى الجماهير الحاضرة في المدرجات لمتابعة حفل اعتزاله.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

وقال ياسر القحطاني: “مساكم الله بالخير.. أحبكم والله العظيم أحبكم، هذه اللحظة لا تسعني، شكرًا لكل شخص موجود في هذا المكان، وشكرًا لمن لم يستطع الحضور”.

وتابع القحطاني حديثه قائلًا: “أنا بكل صراحة يعجز لساني عن الحكي.. يعجز لساني عن الكلام، لا أقدر إلا أن المكسب والفوز الوحيد الذي فزت به في حياتي كلها، الله يخليكم لي”.

اعتزال ياسر القحطاني:

ومن المقرر أن يخوض ياسر القحطاني شوطًا مع فريقه المكون من أصدقائه تحت قيادة مدرب الزعيم السابق، الأرجنتيني رامون دياز، وشوطًا مع نجوم نادي الهلال.

وسيشارك في فريق ياسر القحطاني Y 20 كل من: سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي كريستيان ويلهامسون، ميريل رادوي، لي يونجيبو، عمر عبدالرحمن عموري.

ويتواجد في حفل اعتزال ياسر القحطاني العديد من نجوم العالم، ومنهم الهولندي روبن فان بيرسي، الإيطالي أندريا بيرلو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الكاميروني صامويل إيتو.